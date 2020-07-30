Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что правительство подготовило документ, который упрощает условия выдачи гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Нормы прописанные в документе начнут действовать с начале 2021 года. Теперь не будет необходимости получать справку об отсутствии задолженности по платежам. Более того, всю необходимую информацию соберет за россиянина уполномоченный орган. Для этого будет задействована единая система межведомственного электронного взаимодействия и региональные системы, с выходом на федеральную.

Мишустин пояснил, что все это делается для того, чтобы избавить россиян от утомительного хождения по инстанциям и кабинетам.