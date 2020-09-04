Российское правительство намерено запретить властям регионов понижать прожиточный минимум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к кабинету министров.

Как отмечают «Известия», регионы определяют прожиточный минимум, считая базой стоимость потребительской корзины. Если потребительская корзина в регионе дешевеет, уровень прожиточного минимума тоже может упасть. В правительстве считают, что даже в случае снижения стоимости корзины прожиточной минимум не должен падать к ставке прошлого года.

По данным газеты, во втором квартале 2020-го прожиточный минимум упал к 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 рублей), Дагестане (с 10 363 до 10 199 рублей), Севастополе (с 12 381 до 12 164 рублей) и еще нескольких регионах.

Аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин объяснил, что инициатива правительства застрахует россиян от сокращения социальных выплат, размер которых также связан с величиной прожиточного минимума, — стипендий, пособий, минимальный пенсий по старости.

Однако Андрей Пискунов предупредил, что эта мера лишит региональных чиновников возможности оптимизировать расходы бюджетов во время кризиса. По его мнению, правительству придется выделить регионам дополнительные средства из федерального бюджета.

Как сообщал «Рамблер», к концу лета 2020 года общероссийский прожиточный минимум трудоспособного населения составил 12 392 рубля.