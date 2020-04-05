Российское правительство выделило свыше 352 млн рублей на обеспечение их жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение было опубликовано в воскресенье, 5 апреля, на официальном сайте кабмина РФ.

«Минстрою России в 2020 году выделены 352,37 млн рублей из резервного фонда правительства для предоставления субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны», ― говорится в распоряжении.

Отмечается, что эта сумма будет распределена между регионами России. Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 апреля.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что власти Республики Коми выделили 50 млн рублей на текущий и капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, 26 февраля глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации заявил, что с 1 мая ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда перестанут платить за домашние телефоны.