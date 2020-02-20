Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, более 3 млрд рублей было выделено на социальную поддержку пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в официальном постановлении на сайте российского правительства, которое было опубликовано в четверг, 20 февраля.

В тексте распоряжения указано, что из резервного фонда в бюджет Иркутской области будет переведено 3 011 629 000 рублей. Средства будут направлены как на восстановление жилья граждан, так и на возмещение расходов регионального правительства.

Как уточняет ТАСС, Мишустин отметил, что 14 млрд рублей, выделенных в 2019 году, оказалось недостаточно, в связи с этим члены кабмина решили направить дополнительные бюджетные ассигнования.

Паводок произошел в Иркутской области в конце июня прошлого года. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Чунский и Зиминский районы. Причиной паводка стали сильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна. В середине января 2020-го в Нижнеудинском районе открыли после ремонта школу, которая пострадала во время летнего ЧП.