Правительство РФ в четверг одобрило ограничение для офицеров и прапорщиков, обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук, права заключения нового контракта на один год, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект разработан в целях совершенствования порядка прохождения военной службы в части, касающейся уточнения сроков заключения нового контракта о прохождении службы с военнослужащим, имеющим звание офицера или прапорщика, а также уточнения срока заключения контракта с военнослужащим, поступившим в военную образовательную организацию высшего образования или научную организацию для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук.

Законопроект предлагает ограничить для офицеров и прапорщиков право заключения нового контракта сроком на один год. При этом изменения не затронут правовых норм, устанавливающих сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского состава, а также для тех, кто проходит службу сверх предельного возраста пребывания.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

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