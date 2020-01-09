Правительство анонсировало дату, когда маркировка лекарства в России станет обязательной. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 9 января

Согласно документу, в период с 1 января до 29 февраля 2020 года включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. В их числе больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

В итоге, до 1 мая 2020 года участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

Отмечается, что с 1 июля 2020 года наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности.

Производители лекарств, которые интегрировались в систему и готовы начать маркировку с 1 января 2020 года, будут получать цифровые коды бесплатно до июля 2020 года.

1 октября стало известно, что маркировка лекарств против редких заболеваний станет обязательной в России. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.