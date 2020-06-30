Правительство Тайваня во вторник осудило разработанный в Пекине законопроект о национальной безопасности в Гонконге, на острове полагают, что он окажет серьезное влияние на соблюдение свобод и прав человека в Гонконге, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Ранее RTHK со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, во вторник утром единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Также в СМИ появлялись предположения, что закон вступит в силу 1 июля — в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Официального подтверждения этих двух сообщений пока не поступало ни из Пекина, ни от местных властей Гонконга.

На Тайване полагают, что принятие указанного законопроекта доказывает неосуществимость принципа «одна страна, две системы», а также демонстрирует, что Пекин нарушил свои обязательства сохранить неизменным образ жизни в Гонконге на протяжении 50 лет после передачи.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая «решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг».

Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.