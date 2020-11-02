Правительство РФ выделит в 2020 году почти 8,7 млрд руб. работающим с коронавирусными больными медикам. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8 млрд 693 млн 903,7 тыс. руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в распоряжении.

Еще одним распоряжением Минздраву России из резервного фонда выделено 16 млрд 66 млн 723,7 тыс. руб. на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным коронавирусом.