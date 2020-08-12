Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии на развитие этого вида спорта, в том числе на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Погашение долга в размере 6,31 млн долларов до 15 августа является одним из условий восстановления ВФЛА в правах.

Пресс-служба ведомства называет решение о выделении денег федерации беспрецедентным.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что одним из приоритетов деятельности Минспорта является развитие легкой атлетики в стране, а также защита интересов российских спортсменов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях

Напомним, что World Athletics еще в марте обязала ВФЛА выплатить штраф за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, а также покрыть расходы на проведенное расследование. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило федерации полным исключением из мирового сообщества, а отечественным атлетам — запретом на выступление в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

В конце июля Министр спорта РФ Олег Матыцин направил письмо в World Athletics с гарантиями погашения долга ВФЛА перед World Athletics. После этого международной федерации принял решение отсрочить выплату долга до 15 августа. В противном случае внеочередному конгрессу организации рекомендовано полностью исключить ВФЛА из состава World Athletics.