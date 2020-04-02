Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в четверг, 2 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить в 2020–2021 годах реализацию пшеницы и ячменя фуражного из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции <…> на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объеме до 1 млн т», — сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что Минсельхоз России в рамках государственных интервенций планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил в разговоре с журналистами, что вопрос введения ограничения на экспорт зерна будет обсуждаться в правительстве.

С соответствующим предложением Минсельхоз выступил 27 марта. Инициатива прежде всего касается продажи пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Речь идет о квоте в 7 млн т.