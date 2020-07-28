Вопреки прогнозам онлайн-торговля тоже стала жертвой коронакризиса. По словам Михаила Мишустина, в первом полугодии 2020 года объем международных посылок сократился на четверть. Сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров с 500 до 200 евро, а также ограничение международного авиасообщения из-за коронавируса. Сейчас правительство взяло паузу и думает, как заработать на онлайн-шопинге за рубежом за счет сокращения сроков доставки.

Пандемия коронавируса спасла россиян от роста поборов за онлайн-шопинг за границей. По ранее принятым планам с июля 2020 года порог беспошлинных заказов должен был снизиться с 200 до 100 евро, а с 1 января 2021 года — до 50 евро. С превышающей этот лимит суммы заказчикам пришлось бы платить 15%. Однако из-за коронавирусного кризиса правительство решило отложить все вопросы, связанные со снижением планки беспошлинной трансграничной торговли, до следующего года. Тем более что, как выяснилось на совещании у Мишустина, покупки за границей совершают отнюдь не богачи. За месяцы самоизоляции более 80% покупок за рубежом, по данным Минсвязи, пришлось на сегмент от 100 до 2 тыс. руб., что красноречиво свидетельствует о «социальном портрете покупателей». А ежегодно на зарубежных интернет-площадках товары приобретают 40 млн россиян. «Наша задача — поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли, предоставить возможность гражданам заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира», — заявил премьер.

Примечательно, что в последние месяцы правления Медведева кабмин ставил другие цели: чиновники хотели, чтобы покупки совершались не на зарубежных, а на отечественных площадках. Именно российские интернет-магазины пролоббировали снижение порога беспошлинной торговли (еще в прошлом году он составлял 500 евро, а не 200), хотя эксперты доказывали, что они заботятся не о доходах государства, а о собственной марже. Ведь стоимость одних и тех же товаров у российских продавцов, как правило, в 3–4 раза выше, чем у иностранцев.

Однако повременить с дальнейшим снижением беспошлинного порога власти заставил не только кризис, но и позиция партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Они вводить аналогичные ограничения на сумму покупок синхронно с Россией не собираются. Наоборот, рассчитывают заработать на посредничестве. «Всеобъемлющего контроля за товарными перетоками на наших границах не существует», — признают в правительстве.

Пока дискуссия внутри ЕАЭС продолжается, Минсвязи предлагает властям задействовать еще один канал ввоза товаров для личного пользования — таможенные склады, на которых поставщики смогут создавать запасы продукции, пользующейся особым спросом у россиян. Принцип их действия заключается в том, что таможенные пошлины и налоги платятся не при поступлении товаров на хранение, а при их приобретении конечными покупателями-физлицами. Хотя НДС и стандартная таможенная пошлина в данном случае будут взиматься при любой сумме покупки, чиновники считают, что схема привлечет покупателей за счет существенного сокращения сроков доставки. Сейчас посылки из зарубежного интернет-магазина приходится ждать не меньше 7–10 дней, а в ряде случаев — около месяца. (Во время пандемии из-за сокращения авиасообщения стандартные сроки доставки значительно увеличились.) Если же товары будут аккумулироваться на складе внутри РФ, то в Москве заказ клиенту доставят в течение суток после клика на онлайн-витрине магазина. А в населенные пункты Центральной России — за один-два дня.

«Использование таможенных складов может серьезно активизировать трансграничную онлайн-торговлю, если все сделать грамотно», — поддержал инициативу премьер. По словам Мишустина, продавцы при использовании этой схемы смогут сократить ряд издержек и обеспечить стабильный спрос, а государство повысит прозрачность сделок и увеличит таможенные сборы. Кроме того, появится возможность для реэкспорта ввезенных товаров в другие страны. Ожидается, что экспериментальные складские хабы, которые на первом этапе решено создать в Подмосковье и Новосибирске, заработают уже в феврале.