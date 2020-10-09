Правительство разрешило выполнять международные рейсы ещё из четырех российских городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.

Ранее полёты за рубеж были возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

В сентябре Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.