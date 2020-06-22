Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил двукратное повышение субсидий бизнесу и гражданам за перевод автомобилей на газ. Текст соответствующего постановления был опубликован 21 июня на сайте правительства.

«Если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо — субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2», — цитирует документ ТАСС.

Документ предусматривает увеличение норматива субсидирования в 2020 году с 30% до 60% от общей стоимости работ по переоборудованию автомобиля. Еще 30% суммы владельцу машины будет субсидировать «Газпром».

Как сообщил Интерфаксу замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, сейчас переоборудование автомобиля на газомоторное топливо стоит 80-140 тыс. рублей. С учетом субсидирования затраты владельца ТС на такой перевод не превысят 10-15 тыс. рублей и окупятся в короткие сроки.

«Если сейчас такси заправляется в среднем бензином на 1,5 тыс. рублей в день, то переоборудованному автомобилю для такого же пробега понадобится топливо на 500 рублей. Это существенная экономия для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. А для легкого коммерческого транспорта она еще больше», — заявил чиновник.

Как сообщалось ранее, в Минэнерго считают, что реализация инициативы по субсидированию в общей сложности 90% затрат позволит перевести на газ 10-12 тыс. автомобилей до конца текущего года, что поможет заметно снизить затраты автовладельцев на топливо.

Напомним, осенью прошлого года Российское газовое общество (РГО) направило в правительство законопроект, который наделяет правом бесплатного проезда по платным трассам монотопливные газомоторные автомобили и грузовики. В РГО также разработали еще два законопроекта о преференциях в газомоторной сфере. Первый из них допускал предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций, а также для размещения объектов по производству сжиженного газа. Во втором законопроекте речь шла о дополнительном информировании потребителей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.

Кроме того, в прошлом году президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России. Так, во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым Путин отметил, что наращивать объемы поддержки проектов по переходу транспорта на газомоторное топливо можно было бы быстрее. Ранее президент не раз давал понять, что считает переход на газомоторное топливо приоритетным по сравнению со стимулирование роста российского парка электромобилей.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно план предусматривает развитие необходимой для этого инфраструктуры: за пять лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.