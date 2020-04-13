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На текущей и следующей неделе в России произойдет рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляция доступна на YouTube.
По ее словам, эта и следующая недели важны для перехода к плато заболеваемости.
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Также Голикова заявила, что 72,3 процента числа случаев заражения вирусом приходится на Москву и Московскую область. Это объясняется тем, что столица раньше всех вступила в борьбу с инфекцией.
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