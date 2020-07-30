Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате «коммуналки», но деньги распределят только между 30 субъектами страны. Эксперты уверены, что такой суммы не хватит на решение проблемы ЖХК, так как льготы коснутся только узких групп населения, а остальным придется платить по полной программе. Уже сейчас задолженность потребителей превышает 1,5 трлн рублей. С учетом июльской индексации, роста тарифов из-за перехода на «умные» счетчики электроэнергии, скорой отмены моратория на начисление штрафов за неуплату «коммуналки», а также падения доходов населения и роста безработицы, к концу года цифра увеличится до 2 трлн рублей.

В 2020-м на помощь гражданам в части оплаты «коммуналки» государство выделит 106 млрд рублей, из которых на первом этапе будет отправлено 9 млрд рублей в 30 регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготы на оплату услуг ЖКХ — это нормальная практика в условиях кризиса, рассказывает генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко. «Изначально мы предлагали выделить субсидии гражданам на оплату коммунальных услуг, — подчеркивает собеседник «». — Это самый эффективный шаг, который можно сделать в нынешних условиях».

Как отмечается в источниках, именно эти 30 регионов на настоящий момент обратились за поддержкой в ЖКХ, хотя, скорее всего, просьбы о помощи были не только от них. Критерии, по которым были выбраны именно эти субъекты, пока не представлены, но то, что в трудной ситуации сейчас находятся жители всех регионов нашей страны — неоспоримый факт.

На федеральном уровне скидка положена семьям погибших военных — 60%. Также льготы предусмотрены для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий — 50%.

«Так как льготы распространяются только на отдельные категории населения, то эти субсидии, к сожалению, не помогут широким слоям граждан, оказавшимся в бедственном положении из-за снижения доходов и потери работы, — убеждена директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. — Если к концу года количество безработных вырастет с нынешних 3 млн. человек до 7 млн. человек, то государству в любом случае придется выделять более массовые субсидии, причем делать это надо как можно скорее».

Действительно, на фоне роста тарифов и безработицы выделенные средства — это пока только капля в море.

Подорожание «коммуналки» идет из-за постоянного нажима со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые недополучают значительные средства вследствие снижения платежеспособности населения и собираемости платежей.

«Выделенных средств, к сожалению, не хватит на решение проблемы, так как выделенные льготы касаются только узких групп населения, — подчеркивает Чернышева. — Без компенсаций со стороны государства рост тарифов и отмена моратория на отключения за неуплату услуг могут привести к росту социальной напряженности».