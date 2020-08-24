Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).