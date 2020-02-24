Рекламу пищевых БАДов могут запретить с 2021 года в спортивных комплексах, школах и в бассейнах. Законопроект об этом с поправками в закон «О рекламе» разрабатывает Минспорт в инициативном порядке.

«Срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на сентябрь 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года», — пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

С аналогичной законодательной инициативой по усилению контроля за рекламой добавок ранее выступал Минздрав, объясняя ее недостоверностью информации по применению.

Во партийных фракциях Госдумы к документу отнеслись неоднозначно. В «Единой России» готовы его поддержать, а в ЛДПР считают, что добавки создавались ради здорового образа жизни.

Представители российского спорта с министерством согласны и считают, что ограничения рекламы нужны.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 февраля.