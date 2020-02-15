Российское правительство одобрило создание федерального регистра граждан, которые имеют право на бесплатные лекарства. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

Законопроект предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на лекарства и специализированную продукцию лечебного питания за счет бюджетных средств федерального и регионального бюджетов.

Также предлагается закрепить состав граждан, включаемых в регистр, установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов не реже одного раза в год, осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно важных препаратов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, используемых при социально значимых заболеваниях.