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Правительство России одобрило законопроект, позволяющий установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом.
Об этом сообщается на сайте правительства России.
Законопроект создает правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах занятой ими территории, что позволит решить проблемы проживающих там граждан.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон „Об охране озера Байкал“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Ранее был задержан давший разрешение на строительство на Байкале чиновник.
До этого Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале.
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