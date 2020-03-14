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Правительство России одобрило законопроект, позволяющий установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Законопроект создает правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах занятой ими территории, что позволит решить проблемы проживающих там граждан.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон „Об охране озера Байкал“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее был задержан давший разрешение на строительство на Байкале чиновник.

До этого Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале.

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