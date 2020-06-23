Пенсионный фонд назвал размер прибавки к пенсии на следующие три года. В проекте основных характеристик бюджета ПФР говорится, что средний размер пенсии в 2021 году вырастет до 17 432 рублей. Это на тысячу больше, чем в этом году. Эксперты отмечают, что индексация, хоть и будет выше официальной инфляции, но, мягко говоря, не сильно улучшит благосостояние пенсионеров.

В документе назван размер индексации пенсий: в следующем году – 6,3%, в 2022-м – 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м – до 5,6% (до 19 283 рублей).

Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая перечисляется в январе, на 2021 год устанавливается в сумме 6 044,48 рубля (в этом году было 5686,25 рубля). В 2022-м году пенсионерам выплатят единовременно 6401,10 рублей, а в 2023-м – 6 759,56 рублей.

Социальные пенсии проиндексирую ниже, чем страховые. В 2021-м году – на 1,5%, в 2020-м году – на 3,9%, в 2023-м году – на 3,7%. Напомним, социальные пенсии выплачиваются гражданам по достижении пенсионного возраста, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии, а также инвалидам, сиротам, детям, потерявшим кормильца. Средний размер социальных пенсий составит 9 977 рублей в следующем году, 10 307 рублей и 10 693 рублей – в 2022-м и 2023-м соответственно.

Примечательно, что надбавки пенсионерам будут проводиться на фоне дефицита бюджета ПФР, отмечают эксперты. При этом правительству по закону нужно увеличивать пенсии выше инфляции – таковым было главное условие повышения пенсионного возраста. Власти обещали увеличивать пенсии в среднем на тысячу рублей в год и довести средний размер пенсии до двадцати тысяч к 2024 году, говорил министр финансов Антон Силуанов.

«Эта индексация была заложена в проекте бюджета, и дефицит ПФР был предсказуем и посчитан. Но мы уже видим отставание от цели на 2024 год: за два года – с 2021 по 2023-й – пенсии увеличатся лишь на 1851 рублей. Хотя индексация пенсий и перекроет официальный уровень инфляции. По сравнению с работающими гражданами пенсионеры в условиях коронавируса оказались в более благоприятной ситуации: их доходы не упали, пенсию выплачивали вовремя и в полном объеме», — отметила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Размер индексации уменьшается с каждым годом, потому что предполагается снижение официальной инфляции. Такую динамику гарантирует Центробанк, которые занимается ее таргетированием. По итогам года инфляция вполне может оказаться ниже 3%. В этой связи индексация пенсий на несколько процентов выше инфляции – справедливое решение. Если инфляция взлетит, размер индексации могут и пересмотреть, — поясняет старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук, — Да, доходы пенсионной системы упали, потому что часть работающих уволили, а из их взносов, как известно, и выплачиваются пенсии нынешним их получателям. Но во многих других странах пенсии вообще не индексируются. Значение пенсионной системы там – увеличивать размер новых пенсий.

Другой вопрос, почему у нас низкие размеры пенсии. Но здесь проблема не в самой пенсионной системы, а в низких зарплатах, от которых и идут отчисления в Пенсионный фонд».