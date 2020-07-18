Российский МИД получил от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, письменные заверения в том, что вопрос об освобождении россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана решится в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что МИД активно занимается освобождением двух россиян из ливийской тюрьмы.

"Задействуем все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, с государствами, располагающими возможностями оказывать влияние на ПНС. В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения Мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время", — говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат напомнила, что МИД включился в эту работу сразу же после того, как получил по неофициальным каналам информацию о незаконном аресте россиян в Триполи в мае прошлого года.

«Направляли соответствующие сигналы Правительству национального согласия через его дипмиссию в Москве. В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей, добиваясь незамедлительного и безусловного освобождения», — добавила Захарова. В частности, по ее словам, глава ведомства Сергей Лавров выдвинул такое требование заместителю председателя ПНС Ахмеду Майтигу и главе МИД Мухаммеду Сияле, когда те были с визитом в Москве.

Официальный представитель МИД сообщила также, что российские дипломаты не смогли посетить Шугалея и Суэйфана в тюрьме, так как власти Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили им такой возможности.

«В нынешней ситуации любые поездки российских дипломатов в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками для их личной безопасности. Именно по этой причине посольство России в Триполи еще в 2013 году было эвакуировано в Тунис, чему предшествовало прямое нападение на него боевиков одной из столичных вооруженных группировок», — отметила Захарова.

Cотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самира Суэйфана задержали в Триполи в мае прошлого года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что причиной стала попытка россиян повлиять на предстоящие выборы.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.