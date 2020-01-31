Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. Об этом 31 января сообщает ТАСС.

«Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341», — приводит ТАСС ее слова.

Кроме того, зампред рассказала, что правительство готовит проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам КНР.

Также для граждан Китая и Белоруссии объявлен карантин. По словам вице-премьера, правительство закрыло пешеходные и автомобильные пункты пропуска.

«Сегодня на основании информации наших коллег пограничной службы и федеральной таможенной службы приняты дополнительные решения о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, и граждане Китайской народной республики, а также граждане республики Беларусь, если они хотят пересечь в этих пунктах российскую границу, будут пропускаться, но перемещаться под карантин» — рассказала Голикова.

Ранее в этот же день стало известно, что в России выявили два случая заболевания коронавирусом.

По последним данным, зафиксировано 9720 подтвержденных диагнозов, при этом наибольшее число заболевших приходится на провинцию Хубэй (5806 человек). Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, 102 тыс. 427 человек находятся под наблюдением.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России. Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.