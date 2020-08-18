Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать «братский диалог», чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр страны Бубу Сиссе.

В заявлении говорится, что правительство с огромным вниманием следит за развитием событий, особенно за ситуацией на двух военных базах в Бамако. По мнению властей, эти «эмоциональные выступления» выражают определенное разочарование, которое может иметь «законные причины».

«Правительство взывает к разуму и патриотическому чувству и просит оружие замолчать… Правительство призывает к спокойствию и с момента публикации этого заявления будет готово к братскому диалогу, чтобы устранить недоразумения», — отмечается в коммюнике.

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали Mpravda.com, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.