Правительство Казахстана предлагает ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в среду президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии — ред.) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", — написал Токаев в Twitter.

В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.

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