Правительство Канады предупредило своих граждан о возможных произвольных задержаниях и экстрадиции из Гонконга на фоне принятого в КНР закона о национальной безопасности.

«Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 1 июля 2020 года. Вы можете подвергнуться повышенному риску произвольного задержания по соображениям национальной безопасности и возможной экстрадиции в материковый Китай», — говорится в заявлении на сайте кабмина Канады.

Правительство североамериканской страны также призывает граждан внимательно соблюдать местные законы.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

В среду жители Гонконга вышли на протесты против принятия закона. Полиция применяет водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. К настоящему моменту правоохранители провели уже около 300 задержаний.