Правительство ФРГ приняло к сведению призыв кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель, прозвучавший в интервью немецкой прессе, сообщили Mpravda.com в кабмине Германии.

Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет «войны», а хочет справедливых выборов.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской», — заявила представительница правительства.

Она добавила, что в силу близости даты голосования — выборы пройдут в воскресенье — правительство не будет детально комментировать высказывания Тихановской.