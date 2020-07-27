Правительство Чехии на заседании в понедельник обсудило предложение нескольких депутатов парламента от Пиратской партии и движения ANO о легализации в стране эвтаназии и большинством голосов отвергло его, нейтральную позицию занял лишь минюст, сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство рассмотрело предложение ряда депутатов парламента о легализации в стране эвтаназии, чтобы смертельно больные люди могли свободно принять решение о своем уходе из жизни. Правительство негативно отнеслось к данному предложению. Против него выступили МВД, минздрав, министерство по социальным вопросам, а также верховный суд и Конференция католических эпископов Чехии. Только минюст занял в этом вопросе нейтральную позицию», — говорится в сообщении.

Ныне эвтаназия рассматривается в чешском законодательстве как убийство.

Несмотря на отрицательную реакцию правительства, депутатское предложение будет рассматриваться теперь в парламенте, где ожидаются серьезные дебаты на эту тему. Против легализации эвтаназии уже выступили депутаты от Христианско-демократического движения и от движения ТОР 09.

В настоящее время эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Канаде, Люксембурге, а также в некоторых штатах США. Еще в нескольких странах существует так называемая «пассивная эвтаназия», то есть, она официально и не запрещена, и не разрешена.