Осаночный сколиоз — типичное «офисное» заболевание, которое появляется из-за неправильно расположения тела на рабочем месте. Защитить от него может «правило 90», о котором рассказал радио Sputnik заслуженный врач России и мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, если неправильно сидеть в офисе, то часть мышц будет перенапряжена, а часть, наоборот, расслаблена. В кратковременной перспективе это не страшно, но если каждый день сидеть в позе "зю", то это может привести к давлению на позвонки.

Результатом таких экспериментов над своим позвоночником станет его искривление, что не очень красиво смотрится и может повредить внутренние органы. Избежать этих неприятностей поможет простое правило, рассказал Кабычкин.

«В офисе надо соблюдать «правило 90″. Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов. Это правило надо соблюдать», — уверен врач.

Также в офисе следует избегать эффектной, но вредной позы "нога на ногу". Подобное скрещивание ног нанесет вред уже не только позвоночнику, пояснил Кабычкин.

«Сидеть нога на ногу вредно не только для позвоночника, но и для суставов, и для вен нижних конечностей. Варикозную болезнь никто не отменял. Во время сидения нога на ногу сдавливаются вены, ток крови замедляется и развивается варикозное расширение вен. В дальнейшем там могут образоваться тромбы. Если тромб будет двигаться, то может вызвать много-много осложнений», — считает врач.

Также Кабычкин советует хоть раз в час или два вставать с рабочего места. По его мнению, даже не очень далекий, но частый поход к общественному принтеру может положительно сказаться на вашем здоровье.

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