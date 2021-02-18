Сегодня натуральная косметика ー один из флагманов бьюти-индустрии. Экологически чистое сырьё и высокие стандарты качества с каждым днем повышают кредит доверия у покупателей. И это абсолютно заслуженно. О 4 причинах полюбить натуральную косметику читайте в нашей статье.

Экологически чистый состав

Пожалуй, главное преимущество натуральной косметики ー ее естественный состав. Основу производства составляют природные компоненты, которые проходят минимальную, но не менее качественную и деликатную обработку. Производители натуральной косметики бережно относятся к планете и используют сырьё, взятое напрямую из мира природы или же выращенное в экологически чистых условиях. Кроме того, в натуральной косметике Вы не встретите нефтепродукты, синтетические консерванты и парабены, которые часто становятся причиной возникновения аллергических реакций, высыпаний или обезвоживания кожи. Производители эко-продукции заменили опасные компоненты на растительные масла, кислоты и вытяжки. Такой подход позволяет одновременно сохранить высокое качество продукции и позаботиться о здоровье покупателей, а магазин натуральной косметики поможет с выбором.

Лечебные свойства

Природные компоненты, входящие в состав натуральных косметических средств, не маскируют проблемы, а борются с их причинами. Этот фактор наделяет эко-продукцию явными лечебными свойствами. Например натуральные кислоты являются прекрасными отбеливающими и отшелушивающими пилингами. Растительные масла зарекомендовали себя в качестве эффективных антиоксидантов, питающих и увлажняющих кожу. Сыворотки и эссенции, в состав которых входят витамины и минералы, позволяют в кратчайшие сроки решать огромный спектр проблем: от локальных покраснений, до возрастных изменений.

Гарантия высокого качества

Производство натуральной косметики подчиняется четким регламентам и стандартам: минимум 95% ингредиентов должны быть экологически чистого происхождения, отсутствие опасных для здоровья компонентов, запрет тестирования на животных ー и многое другое.

Сегодня во многих странах существуют авторитетные сертификационные органы, основная обязанность которых ー контроль качества продукции. Одной из наиболее влиятельных организаций является международная ассоциация COSMOS standard. На сегодняшний день эта европейская компания стала самым строгим и справедливым экспертом в сфере продукции. Поэтому если Вы видите на упаковке сертификационный знак “COSMOS NATURAL”, то можете быть уверены: этот продукт отвечает всем стандартам качества натуральной косметики.

Справедливая политика производства

Натуральная косметика ー это не только экологически чистая продукция, но и забота о людях и планете. Производство природной продукции ー не просто переработка сырья, а целая философия, которая воспитывает в потребителях осознанность и бережное отношение к окружающему миру. Бренды натуральной косметики культивируют справедливую политику по отношению к сотрудникам, условиям труда и его оплате. Производители эко-продукции очень часто поддерживают не только волонтерские проекты, но и развитие рынка и торговых отношений в развивающихся странах.

Подводя итоги

Очевидно, натуральная косметика ー это не только высокие стандарты качества, но и осознанное отношение к природе и потреблению. Приобретая эко-продукцию, Вы заботитесь не только о своем здоровье и уходе, но и будущем окружающего мира.