Медики дали простые советы тем, кто будет купаться в иорданях на Крещение, сообщает телеканал «МИР 24». Вот несколько советов, как окунуться с пользой для души и тела и не заболеть.

Самое главное правило — никакого алкоголя, ни до, ни после погружения в ледяную воду. Раздеться лучше в теплом помещении, после — сделать небольшую разминку, чтобы согреться. Обувь лучше снимать в последнюю очередь. Заходить в купель медленно, держась за перила, чтобы не поскользнуться.

Перед погружением нужно задержать дыхание и окунуться не более трех раз. Новичкам советуют находиться в воде до 10 секунд, чтобы не допустить переохлаждения.

«Конечно же, горячий чай улучшит состояние, но желательно его пить уже после того, как человек вышел из воды. И не забыть взять с собой шапку, шарф, головной убор, теплые носки, ботинки или какое-то пальто, чтобы после купания сразу одеться в теплую одежду», — указал заместитель главного специалиста по скорой помощи департамента здравоохранения г. Москвы Игорь Безымянный.

Всего в Москве в этом году будет открыто 46 мест для крещенских купаний.

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