Стандарты транспортировки закреплены на законодательном уровне в Соглашении о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). В документах расшифрованы основные понятия и изложен регламент перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

Какие элементы относятся к опасным

Это материалы, которые способны нанести вред при транспортировке: спровоцировать взрыв, повреждение транспортного средства, травмирование животных и людей. В Типовых правилах ООН перечислены вещества, представляющие опасность для окружающей среды. К ним относятся:

легковоспламеняющиеся жидкие и твердые элементы;

органические пероксиды;

вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

инфекционные элементы;

коррозионные соединения;

изделия взрывчатой природы;

элементы, способные к самовозгоранию;

радиоактивные элементы;

окисляющие соединения;

токсичные химикаты.

Все они должны транспортироваться определенным образом при строгом соблюдении международных стандартов. Процесс доставки происходит в несколько этапов. Начинается все с согласования и получения от Министерства транспорта допусков.

Правила транспортировки

Грузоотправителю необходимо правильно подобрать упаковку, исходя из требований ООН. Тара должна быть прочной и герметичной, чтобы не допустить утечки и просыпания. На каждую упаковку наносится маркировка установленного образца. В ней прописывается:

название груза;

номер по классификации ООН;

тип опасности;

классификационный шифр.

Перевозка опасных грузов по железной дороге осуществляется в универсальных контейнерах или крытых вагонах. В ряде случаев транспортировка происходит в сопровождении специальных проводников, которые знают служебную инструкцию.

План действий грузоотправителя

Перед отправкой нужно получить специальное разрешение на транспортировку. Допуск имеют компании, аккредитованные Минтрансом РФ. Они обеспечивают погрузку, размещение, крепление и выгрузку.

Итака Транс доставляет опасные грузы по России, а также из стран Европы, Ближнего Востока, СНГ, Южной и Северной Америки. Весь транспорт имеет ADR разрешения международного образца. Сотрудники компании занимаются комплексным оформлением таможенной документации и полным логистическим сопровождением опасных грузов всеми видами транспорта.