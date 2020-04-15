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Наиболее опасным видом общественного транспорта являются электрички и автобусы.

Пассажирам, которые передвигаются на общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса, дали рекомендации по защите от заражения в поездке.

Во-первых, желательно выбирать время для передвижения, когда в транспорте будет малолюдно, например, днем, поздним вечером или ранним утром. Во-вторых, специалисты порекомендовали не трогать лицо руками во время поездки, а также собирать волосы в хвост, избегать контакта с кашляющими людьми.

В качестве еще одного правила эксперты советуют стирать одежду по возвращению домой, а также мыть голову.

Самым опасным видом транспорта, с высоким риском заражения, названы электрички и автобусы. Врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами Виктория Валикова рассказала, что в них могут передвигаться одновременно 200-250 человек, что больше, чем на поезде или в самолете. Это означает, что в электричках в радиусе 4,5 метра в среднем находится больше людей, чем на других видах транспорта, передает ее слова РИА Новости.

Самым безопасным видом транспорта во время эпидемии считается личный автомобиль или такси.

Также не стоит забывать о медицинских масках, перчатках, которые следует надевать при выходе из дома. Необходимо также соблюдать режим самоизоляции, а дома чаще обрабатывать поверхности и пол бытовой химией, проветривать помещение.

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