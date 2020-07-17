Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах. МИД Польши позже отозвал на родину двух сотрудников постоянного представительства страны при ООН.

«Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на каких- то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты. Не только МИД, но и офис президента в этой схеме участвовал», — сказал Кузнецов Mpravda.com.

В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что «это разные вещи в понимании истории — это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией».

После чего «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет». И еще несколько раз повторил: «Нет, нет, нет».

Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам, каким образом они смогли позвонить главе государства.