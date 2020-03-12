Кухонная плитка – незаменимый элемент в отделке данного помещения, который используется уже на протяжении нескольких веков.

Однако ранее керамическая кухонная плитка могла быть окрашена лишь в белый цвет, и имела стандартную структуру гладкую и глянцевую. Не отличалась изысканностью и форма, которая имитировала стандартный квадрат.

В наши дни керамическая плитка для кухонь – это настолько широкий и разнообразный выбор, что порой многие люди затрудняются отдать предпочтение тому или иному варианту.

Широкий выбор в интернет-магазине плитки, который доступен здесь предлагает возможность, купить плитку для любых целей.

Плитка может быть подобна мозаике, витражу, иметь простую, квадратную форму, или же прямоугольную.

Подобное разнообразие прослеживается и в размерах отдельной плиты, а также в способах кладки данного отделочного материала, что в корне влияет на внешний вид кухни.

Плитка делится на различные виды

Как уже было сказано выше, и условно ее можно разделить на следующие категории: большая и маленькая.

В первом случае максимальная стандартная величина кухонной плитки составляет 90 на 90 сантиметров, а во втором – миниатюрные керамические элементы, величиной в мозаику 1 на 1 дюйм.

Немало важным аспектом является и форма плитки, которая может иметь четкие углы, то есть быть прямоугольной, а может быть и круглой.

Но какую бы плитку вы не монтировали, до того, как не установлена встраиваемая бытовая техника, не стоит декорировать кухню отделочными материалами.

Разнообразие плиток достигает своего пика, если речь идет о цвете и рисунке, который на ней изображен. Нередко на кухнях из простой керамической плитки делаются настоящие витражи, которые походят на произведения искусства.

Многие дизайнеры утверждают, что на фоне подобного декора мультиварки и прочие кухонные приборы смотрятся не всегда логично, однако это не останавливает любителей настоящей красоты.

В последнее время у кухонной плитки из керамики появилось несколько конкурентов, которые пока что опережают ее. Речь идет о фарфоровой плитке для кухни, а также о терракоте.

Эти материалы заслужили симпатии потребителей за счет своей прочности и надежности, что не всегда имеет отношение к керамике.

Фарфоровая плитка может быть окрашена так же разнообразно, как и керамическая, и то же самое можно сказать и про ее форму.

А вот терракотовая славится своим природным красноватым тоном, который многие не спешат закрашивать, ведь он просто идеально подходит к кухне в стиле кантри.