Кухонная плитка – незаменимый элемент в отделке данного помещения, который используется уже на протяжении нескольких веков.
Однако ранее керамическая кухонная плитка могла быть окрашена лишь в белый цвет, и имела стандартную структуру гладкую и глянцевую. Не отличалась изысканностью и форма, которая имитировала стандартный квадрат.
В наши дни керамическая плитка для кухонь – это настолько широкий и разнообразный выбор, что порой многие люди затрудняются отдать предпочтение тому или иному варианту.
Широкий выбор в интернет-магазине плитки, который доступен здесь предлагает возможность, купить плитку для любых целей.
Плитка может быть подобна мозаике, витражу, иметь простую, квадратную форму, или же прямоугольную.
Подобное разнообразие прослеживается и в размерах отдельной плиты, а также в способах кладки данного отделочного материала, что в корне влияет на внешний вид кухни.
Плитка делится на различные виды
Как уже было сказано выше, и условно ее можно разделить на следующие категории: большая и маленькая.
В первом случае максимальная стандартная величина кухонной плитки составляет 90 на 90 сантиметров, а во втором – миниатюрные керамические элементы, величиной в мозаику 1 на 1 дюйм.
Немало важным аспектом является и форма плитки, которая может иметь четкие углы, то есть быть прямоугольной, а может быть и круглой.
Но какую бы плитку вы не монтировали, до того, как не установлена встраиваемая бытовая техника, не стоит декорировать кухню отделочными материалами.
Разнообразие плиток достигает своего пика, если речь идет о цвете и рисунке, который на ней изображен. Нередко на кухнях из простой керамической плитки делаются настоящие витражи, которые походят на произведения искусства.
Многие дизайнеры утверждают, что на фоне подобного декора мультиварки и прочие кухонные приборы смотрятся не всегда логично, однако это не останавливает любителей настоящей красоты.
В последнее время у кухонной плитки из керамики появилось несколько конкурентов, которые пока что опережают ее. Речь идет о фарфоровой плитке для кухни, а также о терракоте.
Эти материалы заслужили симпатии потребителей за счет своей прочности и надежности, что не всегда имеет отношение к керамике.
Фарфоровая плитка может быть окрашена так же разнообразно, как и керамическая, и то же самое можно сказать и про ее форму.
А вот терракотовая славится своим природным красноватым тоном, который многие не спешат закрашивать, ведь он просто идеально подходит к кухне в стиле кантри.