Современному бизнесу уж никак не обойтись без автоматизации бизнес-процессов. Нужно предлагать людям не совершенно новый продукт, а упрощать то, что казалось достаточно сложным в прошлом. Работа с бизнесом в первую очередь должна быть удобной. Поэтому нужно воспользоваться наработками компании «Космос-Веб». Продукты разработки предлагают:

Сервисы и порталы;

Интеграцию веб-сервисов;

Администрирование.

Применяется методология DevOps, которая помогает организовать калькуляторы расчёта, разработать онлайн-сервисы и услуги, подобрать индивидуальные внутрикорпоративные решения. Есть возможность проектировать API, интегрироваться с сервисами 1C, внедрить документооборот, интернет-эквайринг и прочее.

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