Прах Сергея Хрущева, как ожидается, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщила РИА Новости вдова усопшего Валентина Голенко.

Сергей Хрущев скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.

«Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолеты. Там будут поминки, все, что положено. Кремация будет здесь», — сказала Голенко.

По ее словам, Сергей Хрущев в завещании просил похоронить его рядом с отцом.

Говоря о причине ухода супруга, она отметила, что Сергей Хрущев скончался от старости.

«Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал», — рассказала она.

Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В. Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.