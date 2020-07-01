Отец разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, сообщил о доставке ее праха в Петербург.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал Mpravda.com, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ.

«Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка», — написал отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.

Он разместил фотографию, где фотография Анастасии Зубриной с траурной лентой стоит на урне с прахом, а также видео, где ее родные говорят о том, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.

По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.