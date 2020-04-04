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В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

«Он (комплекс неполноценности. — Прим. Ред.) был в высших кругах. Почему французский язык был самым главным во времена Пушкина? Почему именно по-французски следовало говорить, переписываться, а не по-русски? Французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски. Это ощущение того, что на нас смотрят сверху вниз, нас не очень признают, — это давняя история», — рассказал журналист.

По мнению телеведущего, комплекс неполноценности приводит к внешнему проявлению чувства своего превосходства.

«США — это просто наиболее яркий пример, тем более, когда Советский Союз проиграл холодную войну, как бы там чего ни говорили, и перестал существовать», — подчеркнул Познер.

Он отметил, что в СССР многие люди считали, что теперь их должны принять с распростертыми объятиями в новый мир.

«Стало понятно, что не будут принимать все равно, что будут нарушать определенные договоренности, в том числе будет развитие НАТО на Восток, хотя было обещано, что этого не будет», — заключил телеведущий.

Познер утверждает, что это привело к обострению чувства антиамериканизма и недоверия.

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