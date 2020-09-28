Журналист Владимир Познер ответил на вопрос о скептическом отношении западных стран к созданной в России вакцине от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом говорится на сайте телеведущего.

Он отметил, что поводов для сомнений в эффективности российского препарата у него нет. По его словам, «такие люди, как (мэр Москвы. — «Газеты.Ru») Сергей Собянин», а также ученые не стали бы прибегать к обману общества в этом вопросе.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — написал Познер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».