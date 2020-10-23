Власти России несут ответственность перед жителями Крыма и обязаны решать проблемы, с которыми сталкивается полуостров. Такое мнение высказал российский журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Честно говоря…» на «Радио 1».

«Коль скоро решили сделать то, что сделали с Крымом, я не говорю, правильно это или неправильно, не об этом речь, тогда вы несете ответственность. Вы должны сделать так, чтобы люди, там живущие, не пожалели об этом. Это, как мне кажется, моральное обязательство», — сказал Познер.

Телеведущий также выразил убеждение, что у российских властей нет оснований отказывать ему во въезде в страну вне зависимости от его мнения по тому или иному вопросу.

«Я не очень понимаю, почему бы я стал невъездным. Я не преступник, я не уголовник, я чрезвычайно законопослушный. Почему бы я не мог въехать? В советское время это могло быть. Я очень резко высказывался по поводу тех порядков, которые существовали тогда в нашей стране. Но я и сегодня при случае не стесняюсь говорить свое мнение, если я не согласен с решением Владимира Владимировича Путина. Но никогда не испытываю неудобств по этому поводу», — отметил Познер.

Владимир Познер посещал Крым в апреле 2019 года в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в рамках Ялтинского международного экономического форума. За эту поездку Познера включили в базу скандального украинского сайта «Миротворец».