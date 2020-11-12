Телеведущий Владимир Познер заявил, что у Советского Союза, по его мнению, имелись фашистские черты. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном на его сайте интервью.

«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», — сказал он.

Познер отметил, что сейчас в России возрождение фашизма невозможно, однако это может произойти в США.

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«Я считаю, что определенные предпосылки для этого сегодня в Америке есть. Я говорю это о стране, которую я люблю, в которой я вырос и гражданином которой я являюсь», — добавил он.

Журналист назвал США «гораздо более наивной страной», чем Россия, поскольку на ее долю выпало куда меньше исторических пертурбаций.

«Ею легче управлять, с точки зрения поворачивания людей туда или сюда, чем Россией или любой другой европейской страной», — резюмировал он.

Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США. Он неоднократно выступал с резкими критическими заявлениями про СССР и советских людей.