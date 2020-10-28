Журналист Владимир Познер рассказал о коротком диалоге с оппозиционером Алексеем Навальным, после которого он понял, что не хочет, чтобы этот человек стал президентом России. Об разговоре с Навальным Познер рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», фрагмент которого опубликован на сайте Pozneronline.ru.

«У меня был с ним странный разговор, когда я недолго работал на «Дожде» вместе с Леонидом Парфеновым, он был у нас в гостях. И я ему сказал: «Вы знаете, люди, которые стремятся к власти, либо хотят власть, потому что она им сладка, либо потому, что они считают себя мессиями и знают, как нам надо жить. Я думаю, вы, господин Навальный, относитесь ко второй категории. Вы знаете, как мы должны жить. А я не хочу жить так, как — вы думаете — я должен жить», на что он мне ответил: «Почему же, вам понравится», — вспомнил Познер.

Журналист заявил, что у него язык не поворачивается назвать Навального политиком, поскольку он только критикует, ничего не предлагая.

«Я не вижу платформы. А все-таки у политического деятеля, тем более государственного деятеля это должно быть», — отметил Познер.

Он также отказался сравнивать Навального с Борисом Ельциным, который был в опале у Михаила Горбачева, а затем занял кресло президента России. По словам журналиста, Ельцин не был оппозиционером, он «был частью системы», но в какой-то момент вошел с ней в противоречие.

Названа роковая ошибка Навального

Журналист также заявил, что у Навального «прозрачные» и «фанатичные» глаза, и допустил, что однажды он может оказаться у власти, поскольку «жизнь очень непредсказуемая вещь».

Ранее «Рамблер» писал, что россияне обиделись на Познера, назвавшего ковид-диссидентов «дебилами».