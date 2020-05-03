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Владимир Познер на своем сайте попытался объяснить, почему российские власти тратят меньше денег на поддержку граждан страны, чем их зарубежные коллеги. Причина, по мнению, телеведущего заключается в количестве денег, имеющемся в распоряжении руководителей государств.

«Если взять такие более-менее большие страны: Соединенные Штаты, Германия, Франция и так далее, у них намного больше денег», — отметил Познер.

Россия, по словам телеведущего, «несравненно беднее». В качестве доказательства журналист привел статистику: РФ по уровню ВВП на душу населения стоит на 64 месте в мировом рейтинге.

«Это надо говорить, не надо стесняться этого», — резюмировал Познер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал российские власти за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения в условиях пандемии. На громкое заявление резко отреагировал телеведущий Владимир Соловьев, пообещавший «хорошенько врезать» Уткину. В результате завязалась долгая словесная перепалка, в ходе которой оппоненты продолжают друг друга оскорблять, при этом избегая личного общения.

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