Российский журналист Владимир Познер считает, что запрет вещания телеканалов RT на территории Латвии и Литвы напоминает борьбу с «вражескими голосами» в СССР и является неэффективным.

Ранее сообщалось, что литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. В конце июня вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня», в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.

«Я отношусь к таким запретам отрицательно. Это напоминает мне Советский Союз, когда вражеские голоса были запрещены. Их глушили со страшной силой, а люди все равно слушали. По моим данным, порядка 40 миллионов человек регулярно слушали эти самые «вражеские голоса». На мой взгляд, любой запрет – это проявление слабости. Это говорит о том, что вы в Латвии опасаетесь, что это может иметь влияние, а вам нечем отвечать на это. Для меня запрет – это когда нечем крыть, а значит лучше пусть об этом не узнают. Это слабость», – сказал Познер в интервью латвийскому Youtube-проекту «И Грянул Грэм».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Латвии, Литвы и Эстонии в отношение каналов RT — циничное нарушение обязательств по свободе СМИ. У нее вызвал недоумение тот факт, что «никто из чиновников того же самого Евросоюза до сих пор не прокомментировал грубое попрание свободы слова и борьбу с инакомыслием в Прибалтике». Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас заявил в понедельник, что закрытие каналов группы RT в Литве не говорит об ограничении свободы слова, объяснив это тем, что в республике есть каналы с русскоязычным вещанием.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».