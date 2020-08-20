Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что в России и США слово «дружба» отличается по смыслу. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте «Познер Online».

"Если в России вы знакомите человека и говорите "это мой друг", то вы тем самым делаете заявление и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг! И это имеет определенные звучание, что я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок, то есть этим словом я все это говорю", — пояснил телеведущий.

При этом в Соединенных Штатах употребление слова «друг» не всегда является выражением особого отношения к человеку.

"По-английски, если я скажу "meet my friend" (познакомьтесь с моим другом. — Прим. Ред.) — это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски", — рассказал Познер.

Журналист подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США.

Познер признался, что не обращает внимание на национальность друга, и ему не важно, американец это или русский. По его словам, важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.