Телеведущий Владимир Познер назвал «злобным враньем» рассказы иностранцев о том, что в России якобы едят детей.

«Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно», — приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online».

Так он ответил на вопрос российской студентки, которая учится в Италии. Девушка пересказала разговор со своими итальянскими одногруппниками, по словам которых, в их школе на уроках истории рассказывали о случаях каннибализма во время голода в Советском Союзе.

«Конечно, во время блокады Ленинграда были случаи каннибализма, разумеется, в городе не осталось ни одной собаки или кошки. И о таких вещах следовало бы говорить», — добавил Познер.

При этом на замечание студентки о том, что в российских школах на уроках об этом речи не идет, телеведущий отметил: «То, что не рассказывают на уроках неприятную правду, это, к сожалению, характерно не только для нас. Это верно и для самых „передовых“ стран. В итальянских школах очень мало рассказывают о временах Муссолини. В американских — о геноциде индейцев, в турецких — об армянской резне 1915 года».

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