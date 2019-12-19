В Советском Союзе был и допинг, и государственная программа его приема спортсменами. Об этом «Аргументам и фактам» сообщил журналист Владимир Познер.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Россия была наказана Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за попытку скрыть манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории — страну лишили права проводить крупные международные соревнования, а российским спортсменам позволили участвовать в таковых лишь в нейтральном статусе.

«Не думаю, что мы (в СССР. — Прим. ред.) были чище», — заявили Владимир Познер.

Он рассказал, что человек, имя которого он назвать не может, рассказал ему, как примерно в 1982 году побывал на базе, где советские гребцы готовились к Олимпийским играм, и видел, как после завтрака тренеры заставили каждого из них выпить множество таблеток.

«Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа», — убежден журналист.

Он назвал наивными предположения о том, что в СССР допинг употребляли меньше и меньше стремились к победам из-за того, что премии за них были меньше. Познер не исключил, что WADA раньше могло быть менее активным или употребление запрещенных препаратов было сложнее обнаружить.

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