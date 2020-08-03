Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание члена Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиана Шмидта, предложившего вновь обсуждать вступление России в НАТО, о чем всерьез говорилось в 1990-х годах. Высказывание телеведущего приводится в его интервью на сайте Познер Online.

Он напомнил, что идею вступления России в ЕС и НАТО поддерживал Борис Ельцин, а позже и Владимир Путин.

"Этого не хотели США и ряд европейских стран", — подчеркнул Познер.

По его мнению, сегодня Россия не заинтересована во вступлении в Североатлантический альянс и в Евросоюз.

"Не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран", — пояснил журналист.

При этом Познер считает, что такое сближение между Россией и Западом было бы благом, однако на сегодняшний день оно представляется телеведущему нереальным.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.