Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему «Первый канал» не стал выпускать его авторскую программу «Познер» в понедельники 30 декабря и 6 января. Об этом он написал на своей странице Instagram.

«На всякий случай хотел бы сообщить моим зрителям, что еще очень давно руководство Первого канала решило, что программа «ПОЗНЕР» не подходит для праздничных дней», — отметил телеведущий.

Он также пояснил, что следующий выпуск, намеченный на понедельник, 13 декабря, также не выйдет в эфир.

«Сообщаю об этом, чтобы не было ни беспокойства, ни кривотолков по поводу отсутствия в эфире программы», — резюмировал журналист.

View this post on Instagram На всякий случай хотел бы сообщить моим зрителям, что еще очень давно руководство Первого канала решило, что программа «ПОЗНЕР» не подходит для праздничных дней. Поэтому она не была в эфире 30 декабря, в канун Нового года, не была она 6 января, в канун православного Рождества, и ее не будет 13 января, в день старого Нового года. Сообщаю об этом, чтобы не было ни беспокойства, ни кривотолков по поводу отсутствия в эфире программы. #познер A post shared by Познер Online (@pozneronline) on Jan 6, 2020 at 6:10pm PST

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