На всякий случай хотел бы сообщить моим зрителям, что еще очень давно руководство Первого канала решило, что программа «ПОЗНЕР» не подходит для праздничных дней. Поэтому она не была в эфире 30 декабря, в канун Нового года, не была она 6 января, в канун православного Рождества, и ее не будет 13 января, в день старого Нового года. Сообщаю об этом, чтобы не было ни беспокойства, ни кривотолков по поводу отсутствия в эфире программы. #познер