Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте «Познер Online».

По словам Познера, случай произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером, организованной Борисом Березовским.

Во время ужина гостям было предложено сказать тост в знак благодарности «за радушный прием». «Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что в ответ Лукашенко «только выразительно посмотрел» на него, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский «был раздражен и пытался сгладить» его слова.